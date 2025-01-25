SporkDAO 价格 (SPORK)
今天 SporkDAO (SPORK) 的实时价格为 0.01061671 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPORK 兑换 USD 的价格为实时更新。
SporkDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 285.42 USD
- SporkDAO 当天价格变化为 +6.35%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SporkDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00063368。
在过去30天内，SporkDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0005652697。
在过去60天内，SporkDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025679231。
在过去90天内，SporkDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00063368
|+6.35%
|30天
|$ -0.0005652697
|-5.32%
|60天
|$ -0.0025679231
|-24.18%
|90天
|$ 0
|--
SporkDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.14%
+6.35%
-18.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SporkDAO represents the final leg of the journey towards transitioning ETHDenver to a community owned ecosystem. SporkDAO is a member-owned community. $SPORK holders direct the community's events, investments, and interests.
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|1 SPORK 兑换 AUD
A$0.0167744018
|1 SPORK 兑换 GBP
￡0.008493368
|1 SPORK 兑换 EUR
€0.0100858745
|1 SPORK 兑换 USD
$0.01061671
|1 SPORK 兑换 MYR
RM0.0463950227
|1 SPORK 兑换 TRY
₺0.3783795444
|1 SPORK 兑换 JPY
¥1.6565252613
|1 SPORK 兑换 RUB
₽1.0373587341
|1 SPORK 兑换 INR
₹0.9149480678
|1 SPORK 兑换 IDR
Rp171.2372340913
|1 SPORK 兑换 PHP
₱0.6184233575
|1 SPORK 兑换 EGP
￡E.0.5334896775
|1 SPORK 兑换 BRL
R$0.0627447561
|1 SPORK 兑换 CAD
C$0.0151818953
|1 SPORK 兑换 BDT
৳1.2951324529
|1 SPORK 兑换 NGN
₦16.5369059973
|1 SPORK 兑换 UAH
₴0.4450524832
|1 SPORK 兑换 VES
Bs0.59453576
|1 SPORK 兑换 PKR
Rs2.9564352337
|1 SPORK 兑换 KZT
₸5.5008359523
|1 SPORK 兑换 THB
฿0.3561906205
|1 SPORK 兑换 TWD
NT$0.3475910854
|1 SPORK 兑换 CHF
Fr0.009555039
|1 SPORK 兑换 HKD
HK$0.0825980038
|1 SPORK 兑换 MAD
.د.م0.1058485987