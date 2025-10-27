spiritcoin（SPIRITCOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000691 $ 0.00000691 $ 0.00000691 24H最低价 $ 0.00000719 $ 0.00000719 $ 0.00000719 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000691$ 0.00000691 $ 0.00000691 24H最高价 $ 0.00000719$ 0.00000719 $ 0.00000719 历史最高 $ 0.00056793$ 0.00056793 $ 0.00056793 最低价 $ 0.00000629$ 0.00000629 $ 0.00000629 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +2.87% 漲跌幅（7D） +7.08% 漲跌幅（7D） +7.08%

spiritcoin（SPIRITCOIN）当前实时价格为 $0.00000718。过去 24 小时内，SPIRITCOIN 的交易价格在 $ 0.00000691 至 $ 0.00000719 之间波动，市场活跃度显著。SPIRITCOIN 的历史最高价为 $ 0.00056793，历史最低价为 $ 0.00000629。

从短期表现来看，SPIRITCOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +2.87%，过去 7 天内累计变动为 +7.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

spiritcoin（SPIRITCOIN）市场信息

市值 $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.18K$ 7.18K $ 7.18K 流通量 999.58M 999.58M 999.58M 总供应量 999,577,448.17159 999,577,448.17159 999,577,448.17159

spiritcoin 的当前市值为 $ 7.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPIRITCOIN 的流通量为 999.58M，总供应量是 999577448.17159，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.18K。