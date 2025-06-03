SpineDAO Token 价格 (SPINE)
今天 SpineDAO Token (SPINE) 的实时价格为 0.00783548 USD。目前其市值为 $ 2.45M USD。SPINE 兑换 USD 的价格为实时更新。
SpineDAO Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SpineDAO Token 当天价格变化为 +6.05%
- 其循环供应量为 313.65M USD
在获取 MEXC 上从 SPINE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SPINE 价格信息的首选平台。
今天内，SpineDAO Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00044687。
在过去30天内，SpineDAO Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SpineDAO Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SpineDAO Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00044687
|+6.05%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SpineDAO Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.22%
+6.05%
-9.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SpineDAO is the first surgical Decentralized Autonomous Organization (DAO) focused on making advanced spine treatments accessible to everyone. Led by a team of experienced spine surgeons and a biomechanical engineer, SpineDAO leverages blockchain, artificial intelligence, and community-based decision-making to tackle major challenges in spine care. We envision a world where the 600 million+ people living with spinal diseases gain quicker and more efficient access to spine care through decentralized and AI-powered solutions. By creating the world’s largest decentralized spine care and developing AI-powered tools for triage, decision-making, and monitoring, we are building the foundation for a comprehensive and innovative spine care ecosystem.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 SPINE 兑换 VND
₫206.1906562
|1 SPINE 兑换 AUD
A$0.0120666392
|1 SPINE 兑换 GBP
￡0.0057982552
|1 SPINE 兑换 EUR
€0.0068168676
|1 SPINE 兑换 USD
$0.00783548
|1 SPINE 兑换 MYR
RM0.0332224352
|1 SPINE 兑换 TRY
₺0.3066023324
|1 SPINE 兑换 JPY
¥1.1215706072
|1 SPINE 兑换 RUB
₽0.6179843076
|1 SPINE 兑换 INR
₹0.6708737976
|1 SPINE 兑换 IDR
Rp128.4504712512
|1 SPINE 兑换 KRW
₩10.7926685068
|1 SPINE 兑换 PHP
₱0.4362795264
|1 SPINE 兑换 EGP
￡E.0.389423356
|1 SPINE 兑换 BRL
R$0.0444271716
|1 SPINE 兑换 CAD
C$0.0107346076
|1 SPINE 兑换 BDT
৳0.9578090752
|1 SPINE 兑换 NGN
₦12.3978449396
|1 SPINE 兑换 UAH
₴0.325564194
|1 SPINE 兑换 VES
Bs0.75220608
|1 SPINE 兑换 PKR
Rs2.2040421692
|1 SPINE 兑换 KZT
₸4.0140380492
|1 SPINE 兑换 THB
฿0.255436648
|1 SPINE 兑换 TWD
NT$0.2351427548
|1 SPINE 兑换 AED
د.إ0.0287562116
|1 SPINE 兑换 CHF
Fr0.0064250936
|1 SPINE 兑换 HKD
HK$0.0614301632
|1 SPINE 兑换 MAD
.د.م0.0720080612
|1 SPINE 兑换 MXN
$0.1506762804