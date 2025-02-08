Spinaq 价格 (SPINAQ)
今天 Spinaq (SPINAQ) 的实时价格为 0.00005167 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPINAQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
Spinaq 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.61 USD
- Spinaq 当天价格变化为 +1.91%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Spinaq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Spinaq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000105015。
在过去60天内，Spinaq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000166339。
在过去90天内，Spinaq 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00000986334903581063。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.91%
|30天
|$ -0.0000105015
|-20.32%
|60天
|$ -0.0000166339
|-32.19%
|90天
|$ -0.00000986334903581063
|-16.02%
Spinaq 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.11%
+1.91%
-18.97%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SPINAQ 兑换 AUD
A$0.0000821553
|1 SPINAQ 兑换 GBP
￡0.000041336
|1 SPINAQ 兑换 EUR
€0.0000496032
|1 SPINAQ 兑换 USD
$0.00005167
|1 SPINAQ 兑换 MYR
RM0.0002294148
|1 SPINAQ 兑换 TRY
₺0.0018539196
|1 SPINAQ 兑换 JPY
¥0.0078212879
|1 SPINAQ 兑换 RUB
₽0.0050073397
|1 SPINAQ 兑换 INR
₹0.0045355926
|1 SPINAQ 兑换 IDR
Rp0.8470490448
|1 SPINAQ 兑换 PHP
₱0.0029978934
|1 SPINAQ 兑换 EGP
￡E.0.0025974509
|1 SPINAQ 兑换 BRL
R$0.000299686
|1 SPINAQ 兑换 CAD
C$0.0000733714
|1 SPINAQ 兑换 BDT
৳0.0063047734
|1 SPINAQ 兑换 NGN
₦0.0774662475
|1 SPINAQ 兑换 UAH
₴0.0021427549
|1 SPINAQ 兑换 VES
Bs0.0031002
|1 SPINAQ 兑换 PKR
Rs0.0144205803
|1 SPINAQ 兑换 KZT
₸0.026362034
|1 SPINAQ 兑换 THB
฿0.0017495462
|1 SPINAQ 兑换 TWD
NT$0.0016968428
|1 SPINAQ 兑换 CHF
Fr0.000046503
|1 SPINAQ 兑换 HKD
HK$0.0004025093
|1 SPINAQ 兑换 MAD
.د.م0.0005172167