Spiko Amundi Overnight Swap Fund 今日价格

Spiko Amundi Overnight Swap Fund (SAFO) 今日实时价格为 $ 1.017，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 SAFO 兑 USD 的汇率为 $ 1.017 每 SAFO。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund 目前市值在 $ 145,589,265 排名第 #-，流通供应量为 143.14M SAFO。过去 24 小时内，SAFO 的交易价格在 $ 1.017（低点）和 $ 1.017（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.017，而历史最低价为 $ 1.015。

短期表现方面，SAFO 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 0.00。

Spiko Amundi Overnight Swap Fund（SAFO）市场信息

市值 $ 145.59M$ 145.59M $ 145.59M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 145.59M$ 145.59M $ 145.59M 流通量 143.14M 143.14M 143.14M 总供应量 143,140,418.93517 143,140,418.93517 143,140,418.93517

Spiko Amundi Overnight Swap Fund 的当前市值为 $ 145.59M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。SAFO 的流通量为 143.14M，总供应量是 143140418.93517，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 145.59M。