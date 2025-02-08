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SpiderSwap 价格 (SPDR)

USD

SpiderSwap (SPDR) 实时价格图表

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$0.01119381$0.01119381
-5.20%(1D)

今天 SpiderSwap (SPDR) 的价格

今天 SpiderSwap (SPDR) 的实时价格为 0.01117203 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPDR 兑换 USD 的价格为实时更新。
SpiderSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.72K USD
- SpiderSwap 当天价格变化为 -4.89%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SpiderSwap (SPDR) 价格表现 USD

今天内，SpiderSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00057471856496065
在过去30天内，SpiderSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011300407
在过去60天内，SpiderSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001196334
在过去90天内，SpiderSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.004038442784696189

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00057471856496065-4.89%
30天$ +0.0011300407+10.11%
60天$ -0.0001196334-1.07%
90天$ +0.004038442784696189+56.61%

SpiderSwap (SPDR) 价格分析

SpiderSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01117124
$ 0.01117124$ 0.01117124

$ 0.01237373
$ 0.01237373$ 0.01237373

$ 0.090041
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-2.94%

-4.89%

+57.63%

SpiderSwap (SPDR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 25.72K
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什么是SpiderSwap (SPDR)

we are building a solana swap aggregator to be run by the community to the community through making the project 100% under Community’s Governance.

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SpiderSwap (SPDR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SpiderSwap (SPDR) 的其他问题

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SPDR 兑换为当地货币

1 SPDR 兑换 AUD
A$0.0177635277
1 SPDR 兑换 GBP
0.008937624
1 SPDR 兑换 EUR
0.0107251488
1 SPDR 兑换 USD
$0.01117203
1 SPDR 兑换 MYR
RM0.0496038132
1 SPDR 兑换 TRY
0.4008524364
1 SPDR 兑换 JPY
¥1.6911101811
1 SPDR 兑换 RUB
1.0826814273
1 SPDR 兑换 INR
0.9806807934
1 SPDR 兑换 IDR
Rp183.1480034832
1 SPDR 兑换 PHP
0.6482011806
1 SPDR 兑换 EGP
￡E.0.5616179481
1 SPDR 兑换 BRL
R$0.064797774
1 SPDR 兑换 CAD
C$0.0158642826
1 SPDR 兑换 BDT
1.3632111006
1 SPDR 兑换 NGN
16.7496659775
1 SPDR 兑换 UAH
0.4633040841
1 SPDR 兑换 VES
Bs0.6703218
1 SPDR 兑换 PKR
Rs3.1180018527
1 SPDR 兑换 KZT
5.699969706
1 SPDR 兑换 THB
฿0.3782849358
1 SPDR 兑换 TWD
NT$0.3668894652
1 SPDR 兑换 CHF
Fr0.010054827
1 SPDR 兑换 HKD
HK$0.0870301137
1 SPDR 兑换 MAD
.د.م0.1118320203