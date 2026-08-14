Spheron Network 今日价格

Spheron Network (SPON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPON。

Spheron Network 目前市值在 $ 107,787 排名第 #-，流通供应量为 220.10M SPON。过去 24 小时内，SPON 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.088402，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.93%。过去一天，总交易量达到 --。

Spheron Network（SPON）市场信息

市值 $ 107.79K$ 107.79K $ 107.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 489.72K$ 489.72K $ 489.72K 流通量 220.10M 220.10M 220.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Spheron Network 的当前市值为 $ 107.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPON 的流通量为 220.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 489.72K。