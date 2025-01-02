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Sperax USD 价格 (USDS)

USD

Sperax USD (USDS) 实时价格图表

$1.012
$1.012$1.012
+1.00%(1D)

今天 Sperax USD (USDS) 的价格

今天 Sperax USD (USDS) 的实时价格为 1.007 USD。目前其市值为 $ 1.14M USD。USDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Sperax USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.67M USD
- Sperax USD 当天价格变化为 -1.07%
- 其循环供应量为 1.14M USD

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Sperax USD (USDS) 价格表现 USD

今天内，Sperax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.010979008541587
在过去30天内，Sperax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0032005481
在过去60天内，Sperax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0080905401
在过去90天内，Sperax USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008629447457464

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.010979008541587-1.07%
30天$ -0.0032005481-0.31%
60天$ +0.0080905401+0.80%
90天$ +0.008629447457464+0.86%

Sperax USD (USDS) 价格分析

Sperax USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.986759
$ 0.986759$ 0.986759

$ 1.032
$ 1.032$ 1.032

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+1.68%

-1.07%

-0.62%

Sperax USD (USDS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

1.14M
1.14M 1.14M

什么是Sperax USD (USDS)

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Sperax USD (USDS) 资源

官网

大家还在问：关于 Sperax USD (USDS) 的其他问题

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USDS 兑换为当地货币

1 USDS 兑换 AUD
A$1.62127
1 USDS 兑换 GBP
0.8056
1 USDS 兑换 EUR
0.96672
1 USDS 兑换 USD
$1.007
1 USDS 兑换 MYR
RM4.50129
1 USDS 兑换 TRY
35.55717
1 USDS 兑换 JPY
¥157.95802
1 USDS 兑换 RUB
112.2805
1 USDS 兑换 INR
86.36032
1 USDS 兑换 IDR
Rp16,241.93321
1 USDS 兑换 PHP
58.29523
1 USDS 兑换 EGP
￡E.51.12539
1 USDS 兑换 BRL
R$6.25347
1 USDS 兑换 CAD
C$1.45008
1 USDS 兑换 BDT
120.3365
1 USDS 兑换 NGN
1,556.40913
1 USDS 兑换 UAH
42.40477
1 USDS 兑换 VES
Bs51.357
1 USDS 兑换 PKR
Rs280.6509
1 USDS 兑换 KZT
528.60451
1 USDS 兑换 THB
฿34.50989
1 USDS 兑换 TWD
NT$33.12023
1 USDS 兑换 CHF
Fr0.9063
1 USDS 兑换 HKD
HK$7.82439
1 USDS 兑换 MAD
.د.م10.18077