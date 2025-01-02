Spectre AI 图标

Spectre AI 价格 (SPECTRE)

USD

Spectre AI (SPECTRE) 实时价格图表

$3.82
$3.82$3.82
+6.60%(1D)

今天 Spectre AI (SPECTRE) 的价格

今天 Spectre AI (SPECTRE) 的实时价格为 3.83 USD。目前其市值为 $ 38.14M USD。SPECTRE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Spectre AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 237.50K USD
- Spectre AI 当天价格变化为 +6.73%
- 其循环供应量为 9.98M USD

在获取 MEXC 上从 SPECTRE兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 SPECTRE 价格信息的首选平台。

Spectre AI (SPECTRE) 价格表现 USD

今天内，Spectre AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.241285
在过去30天内，Spectre AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1526147760
在过去60天内，Spectre AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.8924676610
在过去90天内，Spectre AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.815800555122422

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.241285+6.73%
30天$ -0.1526147760-3.98%
60天$ +4.8924676610+127.74%
90天$ +1.815800555122422+90.15%

Spectre AI (SPECTRE) 价格分析

Spectre AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 3.15
$ 3.15$ 3.15

$ 3.89
$ 3.89$ 3.89

$ 7.09
$ 7.09$ 7.09

-0.84%

+6.73%

-0.77%

Spectre AI (SPECTRE) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 38.14M
$ 38.14M$ 38.14M

$ 237.50K
$ 237.50K$ 237.50K

9.98M
9.98M 9.98M

什么是Spectre AI (SPECTRE)

SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Spectre AI (SPECTRE) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Spectre AI (SPECTRE) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SPECTRE 兑换为当地货币

1 SPECTRE 兑换 AUD
A$6.1663
1 SPECTRE 兑换 GBP
3.064
1 SPECTRE 兑换 EUR
3.6768
1 SPECTRE 兑换 USD
$3.83
1 SPECTRE 兑换 MYR
RM17.1201
1 SPECTRE 兑换 TRY
135.2373
1 SPECTRE 兑换 JPY
¥601.1568
1 SPECTRE 兑换 RUB
427.0067
1 SPECTRE 兑换 INR
328.4608
1 SPECTRE 兑换 IDR
Rp61,774.1849
1 SPECTRE 兑换 PHP
221.7187
1 SPECTRE 兑换 EGP
￡E.194.4491
1 SPECTRE 兑换 BRL
R$23.7843
1 SPECTRE 兑换 CAD
C$5.5152
1 SPECTRE 兑换 BDT
457.685
1 SPECTRE 兑换 NGN
5,919.6097
1 SPECTRE 兑换 UAH
161.2813
1 SPECTRE 兑换 VES
Bs195.33
1 SPECTRE 兑换 PKR
Rs1,067.421
1 SPECTRE 兑换 KZT
2,010.4819
1 SPECTRE 兑换 THB
฿131.2541
1 SPECTRE 兑换 TWD
NT$125.9687
1 SPECTRE 兑换 CHF
Fr3.447
1 SPECTRE 兑换 HKD
HK$29.7591
1 SPECTRE 兑换 MAD
.د.م38.7213