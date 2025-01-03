Spectre 价格 (SPR)
今天 Spectre (SPR) 的实时价格为 0.00403268 USD。目前其市值为 $ 968.86K USD。SPR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Spectre 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 18.85K USD
- Spectre 当天价格变化为 -5.56%
- 其循环供应量为 240.08M USD
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今天内，Spectre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000237867248692935。
在过去30天内，Spectre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011336440。
在过去60天内，Spectre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012081510。
在过去90天内，Spectre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001194131363252834。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000237867248692935
|-5.56%
|30天
|$ +0.0011336440
|+28.11%
|60天
|$ +0.0012081510
|+29.96%
|90天
|$ +0.001194131363252834
|+42.07%
Spectre 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.20%
-5.56%
+5.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.
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|1 SPR 兑换 AUD
A$0.0064926148
|1 SPR 兑换 GBP
￡0.003226144
|1 SPR 兑换 EUR
€0.0039116996
|1 SPR 兑换 USD
$0.00403268
|1 SPR 兑换 MYR
RM0.0180260796
|1 SPR 兑换 TRY
₺0.142353604
|1 SPR 兑换 JPY
¥0.633735662
|1 SPR 兑换 RUB
₽0.44762748
|1 SPR 兑换 INR
₹0.3457619832
|1 SPR 兑换 IDR
Rp65.0432167004
|1 SPR 兑换 PHP
₱0.2339357668
|1 SPR 兑换 EGP
￡E.0.2047391636
|1 SPR 兑换 BRL
R$0.0249219624
|1 SPR 兑换 CAD
C$0.0058070592
|1 SPR 兑换 BDT
৳0.48190526
|1 SPR 兑换 NGN
₦6.2328698812
|1 SPR 兑换 UAH
₴0.1698161548
|1 SPR 兑换 VES
Bs0.20566668
|1 SPR 兑换 PKR
Rs1.123907916
|1 SPR 兑换 KZT
₸2.1168747124
|1 SPR 兑换 THB
฿0.1386032116
|1 SPR 兑换 TWD
NT$0.1326348452
|1 SPR 兑换 CHF
Fr0.0036697388
|1 SPR 兑换 HKD
HK$0.0313339236
|1 SPR 兑换 MAD
.د.م0.0407703948