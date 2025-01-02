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Spectra 价格 (SPECTRA)

USD

Spectra (SPECTRA) 实时价格图表

$0.155707
$0.155707$0.155707
+18.20%(1D)

今天 Spectra (SPECTRA) 的价格

今天 Spectra (SPECTRA) 的实时价格为 0.155806 USD。目前其市值为 $ 30.33M USD。SPECTRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Spectra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 950.98K USD
- Spectra 当天价格变化为 +18.37%
- 其循环供应量为 196.22M USD

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Spectra (SPECTRA) 价格表现 USD

今天内，Spectra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.02417442
在过去30天内，Spectra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Spectra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Spectra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.02417442+18.37%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Spectra (SPECTRA) 价格分析

Spectra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.12853
$ 0.12853$ 0.12853

$ 0.157273
$ 0.157273$ 0.157273

$ 0.18291
$ 0.18291$ 0.18291

-0.93%

+18.37%

+8.44%

Spectra (SPECTRA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 30.33M
$ 30.33M$ 30.33M

$ 950.98K
$ 950.98K$ 950.98K

196.22M
196.22M 196.22M

什么是Spectra (SPECTRA)

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Spectra (SPECTRA) 资源

官网

大家还在问：关于 Spectra (SPECTRA) 的其他问题

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SPECTRA 兑换为当地货币

1 SPECTRA 兑换 AUD
A$0.25084766
1 SPECTRA 兑换 GBP
0.1246448
1 SPECTRA 兑换 EUR
0.14957376
1 SPECTRA 兑换 USD
$0.155806
1 SPECTRA 兑换 MYR
RM0.69645282
1 SPECTRA 兑换 TRY
5.50150986
1 SPECTRA 兑换 JPY
¥24.45530976
1 SPECTRA 兑换 RUB
17.37081094
1 SPECTRA 兑换 INR
13.36192256
1 SPECTRA 兑换 IDR
Rp2,512.99964818
1 SPECTRA 兑换 PHP
9.01960934
1 SPECTRA 兑换 EGP
￡E.7.91027062
1 SPECTRA 兑换 BRL
R$0.96755526
1 SPECTRA 兑换 CAD
C$0.22436064
1 SPECTRA 兑换 BDT
18.618817
1 SPECTRA 兑换 NGN
240.81219554
1 SPECTRA 兑换 UAH
6.56099066
1 SPECTRA 兑换 VES
Bs7.946106
1 SPECTRA 兑换 PKR
Rs43.4231322
1 SPECTRA 兑换 KZT
81.78724358
1 SPECTRA 兑换 THB
฿5.33947162
1 SPECTRA 兑换 TWD
NT$5.12445934
1 SPECTRA 兑换 CHF
Fr0.1402254
1 SPECTRA 兑换 HKD
HK$1.21061262
1 SPECTRA 兑换 MAD
.د.م1.57519866