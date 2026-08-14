SPCX69 今日价格

SPCX69 (SPCX69) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 7.39%。当前 SPCX69 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPCX69。

SPCX69 目前市值在 $ 703,925 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M SPCX69。过去 24 小时内，SPCX69 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00770421，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPCX69 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 +14.86%。过去一天，总交易量达到 $ 4.46K。

SPCX69（SPCX69）市场信息

市值 $ 703.93K$ 703.93K $ 703.93K 成交量（24H） $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K 完全稀释市值 $ 703.93K$ 703.93K $ 703.93K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,998,311.782937 999,998,311.782937 999,998,311.782937

SPCX69 的当前市值为 $ 703.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.46K。SPCX69 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999998311.782937，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 703.93K。