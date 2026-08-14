SPCX 今日价格

SPCX (SPCX) 今日实时价格为 $ 0.00396413，过去 24 小时内变化了 62.41%。当前 SPCX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00396413 每 SPCX。

SPCX 目前市值在 $ 17,589.8 排名第 #-，流通供应量为 4.44M SPCX。过去 24 小时内，SPCX 的交易价格在 $ 0.00393233（低点）和 $ 0.01053535（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.274298，而历史最低价为 $ 0.00393233。

短期表现方面，SPCX 在过去一小时内波动了 +0.59%，过去7 天内波动了 -83.14%。过去一天，总交易量达到 $ 4.43K。

SPCX（SPCX）市场信息

市值 $ 17.59K$ 17.59K $ 17.59K 成交量（24H） $ 4.43K$ 4.43K $ 4.43K 完全稀释市值 $ 49.55K$ 49.55K $ 49.55K 流通量 4.44M 4.44M 4.44M 总供应量 12,500,000.0 12,500,000.0 12,500,000.0

SPCX 的当前市值为 $ 17.59K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.43K。SPCX 的流通量为 4.44M，总供应量是 12500000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 49.55K。