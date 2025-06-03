SPARTA 价格 (SPARTA)
今天 SPARTA (SPARTA) 的实时价格为 0.057095 USD。目前其市值为 $ 10.61M USD。SPARTA 兑换 USD 的价格为实时更新。
SPARTA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SPARTA 当天价格变化为 -3.97%
- 其循环供应量为 186.83M USD
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今天内，SPARTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00236347577820934。
在过去30天内，SPARTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0101782171。
在过去60天内，SPARTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SPARTA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00236347577820934
|-3.97%
|30天
|$ -0.0101782171
|-17.82%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SPARTA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
-3.97%
-26.26%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.
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|1 SPARTA 兑换 VND
₫1,502.454925
|1 SPARTA 兑换 AUD
A$0.0879263
|1 SPARTA 兑换 GBP
￡0.04167935
|1 SPARTA 兑换 EUR
€0.04967265
|1 SPARTA 兑换 USD
$0.057095
|1 SPARTA 兑换 MYR
RM0.2420828
|1 SPARTA 兑换 TRY
₺2.23526925
|1 SPARTA 兑换 JPY
¥8.15602075
|1 SPARTA 兑换 RUB
₽4.49166365
|1 SPARTA 兑换 INR
₹4.88561915
|1 SPARTA 兑换 IDR
Rp935.9834568
|1 SPARTA 兑换 KRW
₩78.4268339
|1 SPARTA 兑换 PHP
₱3.1767658
|1 SPARTA 兑换 EGP
￡E.2.8364796
|1 SPARTA 兑换 BRL
R$0.32372865
|1 SPARTA 兑换 CAD
C$0.07822015
|1 SPARTA 兑换 BDT
৳6.95930955
|1 SPARTA 兑换 NGN
₦90.19696815
|1 SPARTA 兑换 UAH
₴2.37343915
|1 SPARTA 兑换 VES
Bs5.48112
|1 SPARTA 兑换 PKR
Rs16.06025255
|1 SPARTA 兑换 KZT
₸29.129869
|1 SPARTA 兑换 THB
฿1.85730035
|1 SPARTA 兑换 TWD
NT$1.71227905
|1 SPARTA 兑换 AED
د.إ0.20953865
|1 SPARTA 兑换 CHF
Fr0.04624695
|1 SPARTA 兑换 HKD
HK$0.4476248
|1 SPARTA 兑换 MAD
.د.م0.5241321
|1 SPARTA 兑换 MXN
$1.09679495