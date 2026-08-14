Sparklife 今日价格

Sparklife (SPS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.07%。当前 SPS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPS。

Sparklife 目前市值在 $ 22,783 排名第 #-，流通供应量为 8.11B SPS。过去 24 小时内，SPS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPS 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -9.98%。过去一天，总交易量达到 --。

Sparklife（SPS）市场信息

市值 $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 28.08K$ 28.08K $ 28.08K 流通量 8.11B 8.11B 8.11B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Sparklife 的当前市值为 $ 22.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPS 的流通量为 8.11B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 28.08K。