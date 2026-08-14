SparkDEX Staked FLR 今日价格

SparkDEX Staked FLR (STFLR) 今日实时价格为 $ 0.00622956，过去 24 小时内变化了 0.39%。当前 STFLR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00622956 每 STFLR。

SparkDEX Staked FLR 目前市值在 $ 1,701,543 排名第 #-，流通供应量为 273.14M STFLR。过去 24 小时内，STFLR 的交易价格在 $ 0.0061673（低点）和 $ 0.00623513（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01056251，而历史最低价为 $ 0.00583454。

短期表现方面，STFLR 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +1.07%。过去一天，总交易量达到 $ 10.24K。

SparkDEX Staked FLR（STFLR）市场信息

市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 成交量（24H） $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K 完全稀释市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 流通量 273.14M 273.14M 273.14M 总供应量 273,142,654.8100488 273,142,654.8100488 273,142,654.8100488

SparkDEX Staked FLR 的当前市值为 $ 1.70M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.24K。STFLR 的流通量为 273.14M，总供应量是 273142654.8100488，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.70M。