SPACEX4200 今日价格

SPACEX4200 (SPCX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.16%。当前 SPCX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SPCX。

SPACEX4200 目前市值在 $ 75,189 排名第 #-，流通供应量为 420.00M SPCX。过去 24 小时内，SPCX 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00831869，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SPCX 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -7.22%。过去一天，总交易量达到 $ 3.99K。

SPACEX4200（SPCX）市场信息

市值 $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K 成交量（24H） $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K 完全稀释市值 $ 75.19K$ 75.19K $ 75.19K 流通量 420.00M 420.00M 420.00M 总供应量 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

SPACEX4200 的当前市值为 $ 75.19K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.99K。SPCX 的流通量为 420.00M，总供应量是 420000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.19K。