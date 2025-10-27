SpaceX PreStocks（SPACEX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 208.33
24H最高价 $ 221.09
历史最高 $ 247.47
最低价 $ 183.18
涨跌幅（1H） +1.20%
涨跌幅（1D） +5.45%
漲跌幅（7D） +14.00%

SpaceX PreStocks（SPACEX）当前实时价格为 $221.07。过去 24 小时内，SPACEX 的交易价格在 $ 208.33 至 $ 221.09 之间波动，市场活跃度显著。SPACEX 的历史最高价为 $ 247.47，历史最低价为 $ 183.18。

从短期表现来看，SPACEX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.20%，过去 24 小时内变动为 +5.45%，过去 7 天内累计变动为 +14.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SpaceX PreStocks（SPACEX）市场信息

市值 $ 689.70K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 689.70K
流通量 3.12K
总供应量 3,119.871800024

SpaceX PreStocks 的当前市值为 $ 689.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPACEX 的流通量为 3.12K，总供应量是 3119.871800024，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 689.70K。