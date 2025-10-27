SPACEDOGE（SPDG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000611 $ 0.00000643 24H最低价 $ 0.00000611 24H最高价 $ 0.00000643 历史最高 $ 0.00001458 最低价 $ 0.00000388 涨跌幅（1H） -0.65% 涨跌幅（1D） +4.18% 漲跌幅（7D） +22.76%

SPACEDOGE（SPDG）当前实时价格为 $0.00000637。过去 24 小时内，SPDG 的交易价格在 $ 0.00000611 至 $ 0.00000643 之间波动，市场活跃度显著。SPDG 的历史最高价为 $ 0.00001458，历史最低价为 $ 0.00000388。

从短期表现来看，SPDG 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.65%，过去 24 小时内变动为 +4.18%，过去 7 天内累计变动为 +22.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SPACEDOGE（SPDG）市场信息

市值 $ 308.89K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 308.89K 流通量 49.30B 总供应量 49,302,458,046.51511

SPACEDOGE 的当前市值为 $ 308.89K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SPDG 的流通量为 49.30B，总供应量是 49302458046.51511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 308.89K。