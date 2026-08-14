Space Nation Oikos 今日价格

Space Nation Oikos (OIK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.08%。当前 OIK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 OIK。

Space Nation Oikos 目前市值在 $ 31,803 排名第 #-，流通供应量为 346.75M OIK。过去 24 小时内，OIK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.158664，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，OIK 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -9.95%。过去一天，总交易量达到 --。

Space Nation Oikos（OIK）市场信息

市值 $ 31.80K$ 31.80K $ 31.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 91.72K$ 91.72K $ 91.72K 流通量 346.75M 346.75M 346.75M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Space Nation Oikos 的当前市值为 $ 31.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。OIK 的流通量为 346.75M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 91.72K。