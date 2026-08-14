SP500 rStock 今日价格

SP500 rStock (SPYR) 今日实时价格为 $ 696.64，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SPYR 兑 USD 的汇率为 $ 696.64 每 SPYR。

SP500 rStock 目前市值在 $ 263,328 排名第 #-，流通供应量为 378.00 SPYR。过去 24 小时内，SPYR 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 774.59，而历史最低价为 $ 510.85。

短期表现方面，SPYR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 0.62。

SP500 rStock（SPYR）市场信息

市值 $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K 成交量（24H） $ 0.62$ 0.62 $ 0.62 完全稀释市值 $ 263.33K$ 263.33K $ 263.33K 流通量 378.00 378.00 378.00 总供应量 377.998972921 377.998972921 377.998972921

SP500 rStock 的当前市值为 $ 263.33K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.62。SPYR 的流通量为 378.00，总供应量是 377.998972921，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 263.33K。