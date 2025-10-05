Sovra Ai by Virtuals（SOVRA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00025493 $ 0.00025493 $ 0.00025493 24H最低价 $ 0.00027922 $ 0.00027922 $ 0.00027922 24H最高价 24H最低价 $ 0.00025493$ 0.00025493 $ 0.00025493 24H最高价 $ 0.00027922$ 0.00027922 $ 0.00027922 历史最高 $ 0.00185863$ 0.00185863 $ 0.00185863 最低价 $ 0.00013081$ 0.00013081 $ 0.00013081 涨跌幅（1H） +0.70% 涨跌幅（1D） +1.14% 漲跌幅（7D） -33.89% 漲跌幅（7D） -33.89%

Sovra Ai by Virtuals（SOVRA）当前实时价格为 $0.00027357。过去 24 小时内，SOVRA 的交易价格在 $ 0.00025493 至 $ 0.00027922 之间波动，市场活跃度显著。SOVRA 的历史最高价为 $ 0.00185863，历史最低价为 $ 0.00013081。

从短期表现来看，SOVRA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.70%，过去 24 小时内变动为 +1.14%，过去 7 天内累计变动为 -33.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Sovra Ai by Virtuals（SOVRA）市场信息

市值 $ 273.57K$ 273.57K $ 273.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 273.57K$ 273.57K $ 273.57K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sovra Ai by Virtuals 的当前市值为 $ 273.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOVRA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 273.57K。