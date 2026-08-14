South Africa Fan Token 今日价格

South Africa Fan Token (SAFA) 今日实时价格为 $ 0.117825，过去 24 小时内变化了 5.00%。当前 SAFA 兑 USD 的汇率为 $ 0.117825 每 SAFA。

South Africa Fan Token 目前市值在 $ 439,487 排名第 #-，流通供应量为 3.73M SAFA。过去 24 小时内，SAFA 的交易价格在 $ 0.112339（低点）和 $ 0.125455（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.24，而历史最低价为 $ 0.112339。

短期表现方面，SAFA 在过去一小时内波动了 +0.41%，过去7 天内波动了 -11.46%。过去一天，总交易量达到 $ 132.87K。

South Africa Fan Token（SAFA）市场信息

市值 $ 439.49K$ 439.49K $ 439.49K 成交量（24H） $ 132.87K$ 132.87K $ 132.87K 完全稀释市值 $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M 流通量 3.73M 3.73M 3.73M 总供应量 19,830,000.0 19,830,000.0 19,830,000.0

South Africa Fan Token 的当前市值为 $ 439.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 132.87K。SAFA 的流通量为 3.73M，总供应量是 19830000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.34M。