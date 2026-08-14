SOULONSOL 今日价格

SOULONSOL (SOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOS。

SOULONSOL 目前市值在 $ 74,352 排名第 #-，流通供应量为 979.16M SOS。过去 24 小时内，SOS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00113679，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

SOULONSOL（SOS）市场信息

市值 $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 74.35K$ 74.35K $ 74.35K 流通量 979.16M 979.16M 979.16M 总供应量 979,155,460.577192 979,155,460.577192 979,155,460.577192

SOULONSOL 的当前市值为 $ 74.35K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOS 的流通量为 979.16M，总供应量是 979155460.577192，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 74.35K。