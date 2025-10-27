Soulbucks（SBX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -9.08% 涨跌幅（1D） -16.67% 漲跌幅（7D） -16.69% 漲跌幅（7D） -16.69%

Soulbucks（SBX）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SBX 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SBX 的历史最高价为 $ 0.00791712，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SBX 在过去 1 小时内的价格变动为 -9.08%，过去 24 小时内变动为 -16.67%，过去 7 天内累计变动为 -16.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Soulbucks（SBX）市场信息

市值 $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 100.00K$ 100.00K $ 100.00K 流通量 128.41M 128.41M 128.41M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Soulbucks 的当前市值为 $ 12.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SBX 的流通量为 128.41M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.00K。