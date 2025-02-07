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SoulboundID 价格 (SOULB)

USD

SoulboundID (SOULB) 实时价格图表

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今天 SoulboundID (SOULB) 的价格

今天 SoulboundID (SOULB) 的实时价格为 0.00151288 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SOULB 兑换 USD 的价格为实时更新。
SoulboundID 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- SoulboundID 当天价格变化为 +0.06%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SoulboundID (SOULB) 价格表现 USD

今天内，SoulboundID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SoulboundID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000115885
在过去60天内，SoulboundID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000111683
在过去90天内，SoulboundID 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.06%
30天$ -0.0000115885-0.76%
60天$ -0.0000111683-0.73%
90天$ 0--

SoulboundID (SOULB) 价格分析

SoulboundID 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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$ 0.01153039
$ 0.01153039$ 0.01153039

-0.07%

+0.06%

-0.77%

SoulboundID (SOULB) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是SoulboundID (SOULB)

Soulbound ID is a groundbreaking blockchain-based digital identity solution that revolutionizes interactions within the Stobox Ecosystem. The Soulbound ID provides a single, compliant, and user-friendly access point for a wide range of security tokens and services, making the world of tokenization and digital assets more accessible than ever before.

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SoulboundID (SOULB) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SoulboundID (SOULB) 的其他问题

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SOULB 兑换为当地货币

1 SOULB 兑换 AUD
A$0.0024054792
1 SOULB 兑换 GBP
0.001210304
1 SOULB 兑换 EUR
0.0014523648
1 SOULB 兑换 USD
$0.00151288
1 SOULB 兑换 MYR
RM0.0067171872
1 SOULB 兑换 TRY
0.0544334224
1 SOULB 兑换 JPY
¥0.2292920928
1 SOULB 兑换 RUB
0.1463560112
1 SOULB 兑换 INR
0.1323164848
1 SOULB 兑换 IDR
Rp24.8013075072
1 SOULB 兑换 PHP
0.0877167824
1 SOULB 兑换 EGP
￡E.0.0760827352
1 SOULB 兑换 BRL
R$0.0087141888
1 SOULB 兑换 CAD
C$0.0021634184
1 SOULB 兑换 BDT
0.1841023672
1 SOULB 兑换 NGN
2.26818534
1 SOULB 兑换 UAH
0.0625878456
1 SOULB 兑换 VES
Bs0.0907728
1 SOULB 兑换 PKR
Rs0.4212916936
1 SOULB 兑换 KZT
0.7758351216
1 SOULB 兑换 THB
฿0.0509386696
1 SOULB 兑换 TWD
NT$0.049622464
1 SOULB 兑换 CHF
Fr0.001361592
1 SOULB 兑换 HKD
HK$0.0117702064
1 SOULB 兑换 MAD
.د.م0.0151288