Soul Scanner 今日价格

Soul Scanner (SOUL) 今日实时价格为 $ 0,184152，过去 24 小时内变化了 0,00%。当前 SOUL 兑 USD 的汇率为 $ 0,184152 每 SOUL。

Soul Scanner 目前市值在 $ 184 152 排名第 #-，流通供应量为 1,00M SOUL。过去 24 小时内，SOUL 的交易价格在 $ 0,0（低点）和 $ 0,0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,3，而历史最低价为 $ 0,152258。

短期表现方面，SOUL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2,73%。过去一天，总交易量达到 $ 3,01。

Soul Scanner（SOUL）市场信息

市值 $ 184,15K$ 184,15K $ 184,15K 成交量（24H） $ 3,01$ 3,01 $ 3,01 完全稀释市值 $ 184,15K$ 184,15K $ 184,15K 流通量 1,00M 1,00M 1,00M 总供应量 1 000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Soul Scanner 的当前市值为 $ 184,15K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3,01。SOUL 的流通量为 1,00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 184,15K。