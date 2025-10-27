Soul Graph（GRPH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00105254 $ 0.00105254 $ 0.00105254 24H最低价 $ 0.00115582 $ 0.00115582 $ 0.00115582 24H最高价 24H最低价 $ 0.00105254$ 0.00105254 $ 0.00105254 24H最高价 $ 0.00115582$ 0.00115582 $ 0.00115582 历史最高 $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +1.43% 涨跌幅（1D） +7.84% 漲跌幅（7D） +8.89% 漲跌幅（7D） +8.89%

Soul Graph（GRPH）当前实时价格为 $0.00115317。过去 24 小时内，GRPH 的交易价格在 $ 0.00105254 至 $ 0.00115582 之间波动，市场活跃度显著。GRPH 的历史最高价为 $ 0.064363，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，GRPH 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.43%，过去 24 小时内变动为 +7.84%，过去 7 天内累计变动为 +8.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Soul Graph（GRPH）市场信息

市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,896,063.138435 999,896,063.138435 999,896,063.138435

Soul Graph 的当前市值为 $ 1.15M, 它过去 24 小时的交易量为 --。GRPH 的流通量为 999.90M，总供应量是 999896063.138435，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.15M。