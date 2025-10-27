SOSANA（SOSANA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.223771 $ 0.223771 $ 0.223771 24H最低价 $ 0.254775 $ 0.254775 $ 0.254775 24H最高价 24H最低价 $ 0.223771$ 0.223771 $ 0.223771 24H最高价 $ 0.254775$ 0.254775 $ 0.254775 历史最高 $ 0.496509$ 0.496509 $ 0.496509 最低价 $ 0.160209$ 0.160209 $ 0.160209 涨跌幅（1H） +10.93% 涨跌幅（1D） +4.04% 漲跌幅（7D） +4.02% 漲跌幅（7D） +4.02%

SOSANA（SOSANA）当前实时价格为 $0.255857。过去 24 小时内，SOSANA 的交易价格在 $ 0.223771 至 $ 0.254775 之间波动，市场活跃度显著。SOSANA 的历史最高价为 $ 0.496509，历史最低价为 $ 0.160209。

从短期表现来看，SOSANA 在过去 1 小时内的价格变动为 +10.93%，过去 24 小时内变动为 +4.04%，过去 7 天内累计变动为 +4.02%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SOSANA（SOSANA）市场信息

市值 $ 22.77M$ 22.77M $ 22.77M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 22.77M$ 22.77M $ 22.77M 流通量 88.89M 88.89M 88.89M 总供应量 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

SOSANA 的当前市值为 $ 22.77M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOSANA 的流通量为 88.89M，总供应量是 88888888.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 22.77M。