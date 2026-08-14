Sora Labs 今日价格

Sora Labs (SORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SORA。

Sora Labs 目前市值在 $ 16,720.77 排名第 #-，流通供应量为 999.27M SORA。过去 24 小时内，SORA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03836864，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SORA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +5.51%。过去一天，总交易量达到 --。

Sora Labs（SORA）市场信息

市值 $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 总供应量 999,271,121.794041 999,271,121.794041 999,271,121.794041

Sora Labs 的当前市值为 $ 16.72K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SORA 的流通量为 999.27M，总供应量是 999271121.794041，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.72K。