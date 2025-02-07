SORA Chameleon 价格 (KARMA)
今天 SORA Chameleon (KARMA) 的实时价格为 853.32 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。KARMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
SORA Chameleon 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- SORA Chameleon 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SORA Chameleon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SORA Chameleon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000。
在过去60天内，SORA Chameleon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000。
在过去90天内，SORA Chameleon 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +171.3621261913941。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60天
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90天
|$ +171.3621261913941
|+25.13%
SORA Chameleon 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The KARMA token provides farming rewards to liquidity providers in the XOR-ETH pool on Polkaswap. By participating in liquidity provision for this pool, users are rewarded with KARMA, encouraging more liquidity in the Chameleon pools. KARMA also has a deflationary mechanism. During the initial mint, which ended on June 6th, 1 KARMA token was minted for every 10 million XOR burned. After this initial minting, the KARMA token becomes deflationary, with 1% of minted KXOR used to buy back and burn KARMA tokens.
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|1 KARMA 兑换 AUD
A$1,356.7788
|1 KARMA 兑换 GBP
￡682.656
|1 KARMA 兑换 EUR
€819.1872
|1 KARMA 兑换 USD
$853.32
|1 KARMA 兑换 MYR
RM3,788.7408
|1 KARMA 兑换 TRY
₺30,702.4536
|1 KARMA 兑换 JPY
¥129,329.1792
|1 KARMA 兑换 RUB
₽82,550.1768
|1 KARMA 兑换 INR
₹74,631.3672
|1 KARMA 兑换 IDR
Rp13,988,850.2208
|1 KARMA 兑换 PHP
₱49,475.4936
|1 KARMA 兑换 EGP
￡E.42,913.4628
|1 KARMA 兑换 BRL
R$4,915.1232
|1 KARMA 兑换 CAD
C$1,220.2476
|1 KARMA 兑换 BDT
৳103,840.5108
|1 KARMA 兑换 NGN
₦1,279,340.01
|1 KARMA 兑换 UAH
₴35,301.8484
|1 KARMA 兑换 VES
Bs51,199.2
|1 KARMA 兑换 PKR
Rs237,624.0204
|1 KARMA 兑换 KZT
₸437,599.5624
|1 KARMA 兑换 THB
฿28,731.2844
|1 KARMA 兑换 TWD
NT$27,988.896
|1 KARMA 兑换 CHF
Fr767.988
|1 KARMA 兑换 HKD
HK$6,638.8296
|1 KARMA 兑换 MAD
.د.م8,533.2