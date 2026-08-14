Sora AI 今日价格

Sora AI (SORA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SORA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SORA。

Sora AI 目前市值在 $ 67,656 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SORA。过去 24 小时内，SORA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02355809，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SORA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.31%。过去一天，总交易量达到 --。

Sora AI（SORA）市场信息

市值 $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 67.66K$ 67.66K $ 67.66K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Sora AI 的当前市值为 $ 67.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SORA 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.66K。