Sonic Name Service 今日价格

Sonic Name Service (SNS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.68%。当前 SNS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SNS。

Sonic Name Service 目前市值在 $ 33,286 排名第 #-，流通供应量为 51.46M SNS。过去 24 小时内，SNS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.095227，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SNS 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +5.42%。过去一天，总交易量达到 $ 3.23。

Sonic Name Service（SNS）市场信息

市值 $ 33.29K$ 33.29K $ 33.29K 成交量（24H） $ 3.23$ 3.23 $ 3.23 完全稀释市值 $ 63.15K$ 63.15K $ 63.15K 流通量 51.46M 51.46M 51.46M 总供应量 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

Sonic Name Service 的当前市值为 $ 33.29K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.23。SNS 的流通量为 51.46M，总供应量是 97619530.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 63.15K。