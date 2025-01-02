Somnium Space CUBEs 价格 (CUBE)
今天 Somnium Space CUBEs (CUBE) 的实时价格为 0.771858 USD。目前其市值为 $ 11.46M USD。CUBE 兑换 USD 的价格为实时更新。
Somnium Space CUBEs 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 11.86K USD
- Somnium Space CUBEs 当天价格变化为 +0.37%
- 其循环供应量为 14.84M USD
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今天内，Somnium Space CUBEs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00286209。
在过去30天内，Somnium Space CUBEs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0248040427。
在过去60天内，Somnium Space CUBEs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.8848921273。
在过去90天内，Somnium Space CUBEs 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3704535671120142。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00286209
|+0.37%
|30天
|$ -0.0248040427
|-3.21%
|60天
|$ +0.8848921273
|+114.64%
|90天
|$ +0.3704535671120142
|+92.29%
Somnium Space CUBEs 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
+0.37%
-1.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 CUBE 兑换 AUD
A$1.24269138
|1 CUBE 兑换 GBP
￡0.6174864
|1 CUBE 兑换 EUR
€0.74098368
|1 CUBE 兑换 USD
$0.771858
|1 CUBE 兑换 MYR
RM3.45020526
|1 CUBE 兑换 TRY
₺27.25430598
|1 CUBE 兑换 JPY
¥121.15083168
|1 CUBE 兑换 RUB
₽86.05444842
|1 CUBE 兑换 INR
₹66.19454208
|1 CUBE 兑换 IDR
Rp12,449.32083774
|1 CUBE 兑换 PHP
₱44.68285962
|1 CUBE 兑换 EGP
￡E.39.18723066
|1 CUBE 兑换 BRL
R$4.79323818
|1 CUBE 兑换 CAD
C$1.11147552
|1 CUBE 兑换 BDT
৳92.237031
|1 CUBE 兑换 NGN
₦1,192.97600622
|1 CUBE 兑换 UAH
₴32.50294038
|1 CUBE 兑换 VES
Bs39.364758
|1 CUBE 兑换 PKR
Rs215.1168246
|1 CUBE 兑换 KZT
₸405.17141994
|1 CUBE 兑换 THB
฿26.45157366
|1 CUBE 兑换 TWD
NT$25.38640962
|1 CUBE 兑换 CHF
Fr0.6946722
|1 CUBE 兑换 HKD
HK$5.99733666
|1 CUBE 兑换 MAD
.د.م7.80348438