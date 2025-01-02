Solv Protocol SolvBTC 价格 (SOLVBTC)
今天 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) 的实时价格为 96,475 USD。目前其市值为 $ 1.30B USD。SOLVBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solv Protocol SolvBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.70M USD
- Solv Protocol SolvBTC 当天价格变化为 +3.35%
- 其循环供应量为 13.52K USD
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今天内，Solv Protocol SolvBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3,125.87。
在过去30天内，Solv Protocol SolvBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1,904.2717875000。
在过去60天内，Solv Protocol SolvBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +39,661.2005150000。
在过去90天内，Solv Protocol SolvBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +35,285.52532836348。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +3,125.87
|+3.35%
|30天
|$ +1,904.2717875000
|+1.97%
|60天
|$ +39,661.2005150000
|+41.11%
|90天
|$ +35,285.52532836348
|+57.67%
Solv Protocol SolvBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
+3.35%
+1.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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|1 SOLVBTC 兑换 AUD
A$155,324.75
|1 SOLVBTC 兑换 GBP
￡77,180
|1 SOLVBTC 兑换 EUR
€92,616
|1 SOLVBTC 兑换 USD
$96,475
|1 SOLVBTC 兑换 MYR
RM431,243.25
|1 SOLVBTC 兑换 TRY
₺3,406,532.25
|1 SOLVBTC 兑换 JPY
¥15,142,716
|1 SOLVBTC 兑换 RUB
₽10,755,997.75
|1 SOLVBTC 兑换 INR
₹8,273,696
|1 SOLVBTC 兑换 IDR
Rp1,556,048,169.25
|1 SOLVBTC 兑换 PHP
₱5,584,937.75
|1 SOLVBTC 兑换 EGP
￡E.4,898,035.75
|1 SOLVBTC 兑换 BRL
R$599,109.75
|1 SOLVBTC 兑换 CAD
C$138,924
|1 SOLVBTC 兑换 BDT
৳11,528,762.5
|1 SOLVBTC 兑换 NGN
₦149,110,795.25
|1 SOLVBTC 兑换 UAH
₴4,062,562.25
|1 SOLVBTC 兑换 VES
Bs4,920,225
|1 SOLVBTC 兑换 PKR
Rs26,887,582.5
|1 SOLVBTC 兑换 KZT
₸50,642,621.75
|1 SOLVBTC 兑换 THB
฿3,306,198.25
|1 SOLVBTC 兑换 TWD
NT$3,173,062.75
|1 SOLVBTC 兑换 CHF
Fr86,827.5
|1 SOLVBTC 兑换 HKD
HK$749,610.75
|1 SOLVBTC 兑换 MAD
.د.م975,362.25