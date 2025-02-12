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SolSrch 价格 (SRCH)

USD

SolSrch (SRCH) 实时价格图表

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今天 SolSrch (SRCH) 的价格

今天 SolSrch (SRCH) 的实时价格为 0.00235674 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SRCH 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolSrch 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 20.47 USD
- SolSrch 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SolSrch (SRCH) 价格表现 USD

今天内，SolSrch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SolSrch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001393559
在过去60天内，SolSrch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004334560
在过去90天内，SolSrch 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003127918473537594

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0001393559+5.91%
60天$ -0.0004334560-18.39%
90天$ -0.0003127918473537594-11.71%

SolSrch (SRCH) 价格分析

SolSrch 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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SolSrch (SRCH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 20.47
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什么是SolSrch (SRCH)

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SolSrch (SRCH) 资源

白皮书
官网

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SRCH 兑换为当地货币

1 SRCH 兑换 AUD
A$0.0037236492
1 SRCH 兑换 GBP
0.001885392
1 SRCH 兑换 EUR
0.0022624704
1 SRCH 兑换 USD
$0.00235674
1 SRCH 兑换 MYR
RM0.0105110604
1 SRCH 兑换 TRY
0.0849369096
1 SRCH 兑换 JPY
¥0.3618302922
1 SRCH 兑换 RUB
0.2273547078
1 SRCH 兑换 INR
0.2035280664
1 SRCH 兑换 IDR
Rp38.6350757856
1 SRCH 兑换 PHP
0.1370679984
1 SRCH 兑换 EGP
￡E.0.1188503982
1 SRCH 兑换 BRL
R$0.0135748224
1 SRCH 兑换 CAD
C$0.0033465708
1 SRCH 兑换 BDT
0.285283377
1 SRCH 兑换 NGN
3.52803978
1 SRCH 兑换 UAH
0.0982524906
1 SRCH 兑换 VES
Bs0.1414044
1 SRCH 兑换 PKR
Rs0.6575540274
1 SRCH 兑换 KZT
1.1884568472
1 SRCH 兑换 THB
฿0.0803412666
1 SRCH 兑换 TWD
NT$0.0773482068
1 SRCH 兑换 CHF
Fr0.0021446334
1 SRCH 兑换 HKD
HK$0.0183590046
1 SRCH 兑换 MAD
.د.م0.0236616696