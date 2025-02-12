SolSpend 价格 (SPEND)
今天 SolSpend (SPEND) 的实时价格为 0.00291047 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SPEND 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolSpend 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 196.71 USD
- SolSpend 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SolSpend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SolSpend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002033961。
在过去60天内，SolSpend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007767866。
在过去90天内，SolSpend 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.006135269484902835。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0002033961
|-6.98%
|60天
|$ -0.0007767866
|-26.68%
|90天
|$ -0.006135269484902835
|-67.82%
SolSpend 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
-6.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SolSpend is the first non-KYC off ramp on Solana that offers a wide variety of worldwide retailers as well as prepaid Mastercard and Visa cards, that allows users to pay direct with Solana, while rewarding $SPEND Holders and affiliates with 100% of the revenue generated. Our telegram bot: t.me/SolSpend_Bot
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|1 SPEND 兑换 AUD
A$0.0045985426
|1 SPEND 兑换 GBP
￡0.002328376
|1 SPEND 兑换 EUR
€0.0027940512
|1 SPEND 兑换 USD
$0.00291047
|1 SPEND 兑换 MYR
RM0.0129806962
|1 SPEND 兑换 TRY
₺0.1048933388
|1 SPEND 兑换 JPY
¥0.4468444591
|1 SPEND 兑换 RUB
₽0.2807730409
|1 SPEND 兑换 INR
₹0.2513481892
|1 SPEND 兑换 IDR
Rp47.7126153168
|1 SPEND 兑换 PHP
₱0.1692729352
|1 SPEND 兑换 EGP
￡E.0.1467750021
|1 SPEND 兑换 BRL
R$0.0167643072
|1 SPEND 兑换 CAD
C$0.0041328674
|1 SPEND 兑换 BDT
৳0.3523123935
|1 SPEND 兑换 NGN
₦4.35697359
|1 SPEND 兑换 UAH
₴0.1213374943
|1 SPEND 兑换 VES
Bs0.1746282
|1 SPEND 兑换 PKR
Rs0.8120502347
|1 SPEND 兑换 KZT
₸1.4676918116
|1 SPEND 兑换 THB
฿0.0992179223
|1 SPEND 兑换 TWD
NT$0.0955216254
|1 SPEND 兑换 CHF
Fr0.0026485277
|1 SPEND 兑换 HKD
HK$0.0226725613
|1 SPEND 兑换 MAD
.د.م0.0292211188