Sologenic 今日价格

Sologenic (SOLO) 今日实时价格为 $ 0.01260283，过去 24 小时内变化了 2.41%。当前 SOLO 兑 USD 的汇率为 $ 0.01260283 每 SOLO。

Sologenic 目前市值在 $ 1,916,312 排名第 #-，流通供应量为 152.06M SOLO。过去 24 小时内，SOLO 的交易价格在 $ 0.012239（低点）和 $ 0.01265385（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 150.02，而历史最低价为 $ 0.01199246。

短期表现方面，SOLO 在过去一小时内波动了 +0.12%，过去7 天内波动了 +1.87%。过去一天，总交易量达到 $ 845.29。

Sologenic（SOLO）市场信息

市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 成交量（24H） $ 845.29$ 845.29 $ 845.29 完全稀释市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 流通量 152.06M 152.06M 152.06M 总供应量 152,061,650.942375 152,061,650.942375 152,061,650.942375

Sologenic 的当前市值为 $ 1.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 845.29。SOLO 的流通量为 152.06M，总供应量是 152061650.942375，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.92M。