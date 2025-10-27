SolNav AI（SOLNAV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.36% 涨跌幅（1D） +3.90% 漲跌幅（7D） +10.09% 漲跌幅（7D） +10.09%

SolNav AI（SOLNAV）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SOLNAV 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SOLNAV 的历史最高价为 $ 0.00638547，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SOLNAV 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 +3.90%，过去 7 天内累计变动为 +10.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SolNav AI（SOLNAV）市场信息

市值 $ 48.80K$ 48.80K $ 48.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 73.18K$ 73.18K $ 73.18K 流通量 99.94M 99.94M 99.94M 总供应量 149,850,019.3681145 149,850,019.3681145 149,850,019.3681145

SolNav AI 的当前市值为 $ 48.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOLNAV 的流通量为 99.94M，总供应量是 149850019.3681145，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 73.18K。