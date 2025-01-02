Solidly 价格 (SOLID)
今天 Solidly (SOLID) 的实时价格为 0.367588 USD。目前其市值为 $ 4.21M USD。SOLID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solidly 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.02K USD
- Solidly 当天价格变化为 +2.93%
- 其循环供应量为 11.45M USD
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今天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01045407。
在过去30天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6346125615。
在过去60天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0864951065。
在过去90天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.25048280322112494。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01045407
|+2.93%
|30天
|$ +0.6346125615
|+172.64%
|60天
|$ +1.0864951065
|+295.57%
|90天
|$ +0.25048280322112494
|+213.90%
Solidly 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.05%
+2.93%
-15.64%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.
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|1 SOLID 兑换 AUD
A$0.59181668
|1 SOLID 兑换 GBP
￡0.2940704
|1 SOLID 兑换 EUR
€0.35288448
|1 SOLID 兑换 USD
$0.367588
|1 SOLID 兑换 MYR
RM1.64311836
|1 SOLID 兑换 TRY
₺12.97953228
|1 SOLID 兑换 JPY
¥57.69661248
|1 SOLID 兑换 RUB
₽40.98238612
|1 SOLID 兑换 INR
₹31.52434688
|1 SOLID 兑换 IDR
Rp5,928.83787964
|1 SOLID 兑换 PHP
₱21.2833452
|1 SOLID 兑换 EGP
￡E.18.66244276
|1 SOLID 兑换 BRL
R$2.28272148
|1 SOLID 兑换 CAD
C$0.52932672
|1 SOLID 兑换 BDT
৳43.926766
|1 SOLID 兑换 NGN
₦568.14033692
|1 SOLID 兑换 UAH
₴15.47913068
|1 SOLID 兑换 VES
Bs18.746988
|1 SOLID 兑换 PKR
Rs102.4467756
|1 SOLID 兑换 KZT
₸192.95796884
|1 SOLID 兑换 THB
฿12.59724076
|1 SOLID 兑换 TWD
NT$12.08996932
|1 SOLID 兑换 CHF
Fr0.3308292
|1 SOLID 兑换 HKD
HK$2.85615876
|1 SOLID 兑换 MAD
.د.م3.71631468