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Solidly 价格 (SOLID)

USD

Solidly (SOLID) 实时价格图表

$0.367588
$0.367588$0.367588
+2.90%(1D)

今天 Solidly (SOLID) 的价格

今天 Solidly (SOLID) 的实时价格为 0.367588 USD。目前其市值为 $ 4.21M USD。SOLID 兑换 USD 的价格为实时更新。
Solidly 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.02K USD
- Solidly 当天价格变化为 +2.93%
- 其循环供应量为 11.45M USD

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Solidly (SOLID) 价格表现 USD

今天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01045407
在过去30天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.6346125615
在过去60天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0864951065
在过去90天内，Solidly 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.25048280322112494

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01045407+2.93%
30天$ +0.6346125615+172.64%
60天$ +1.0864951065+295.57%
90天$ +0.25048280322112494+213.90%

Solidly (SOLID) 价格分析

Solidly 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.344404
$ 0.344404$ 0.344404

$ 0.373532
$ 0.373532$ 0.373532

$ 7.38
$ 7.38$ 7.38

+0.05%

+2.93%

-15.64%

Solidly (SOLID) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 8.02K
$ 8.02K$ 8.02K

11.45M
11.45M 11.45M

什么是Solidly (SOLID)

Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.

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Solidly (SOLID) 资源

官网

大家还在问：关于 Solidly (SOLID) 的其他问题

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SOLID 兑换为当地货币

1 SOLID 兑换 AUD
A$0.59181668
1 SOLID 兑换 GBP
0.2940704
1 SOLID 兑换 EUR
0.35288448
1 SOLID 兑换 USD
$0.367588
1 SOLID 兑换 MYR
RM1.64311836
1 SOLID 兑换 TRY
12.97953228
1 SOLID 兑换 JPY
¥57.69661248
1 SOLID 兑换 RUB
40.98238612
1 SOLID 兑换 INR
31.52434688
1 SOLID 兑换 IDR
Rp5,928.83787964
1 SOLID 兑换 PHP
21.2833452
1 SOLID 兑换 EGP
￡E.18.66244276
1 SOLID 兑换 BRL
R$2.28272148
1 SOLID 兑换 CAD
C$0.52932672
1 SOLID 兑换 BDT
43.926766
1 SOLID 兑换 NGN
568.14033692
1 SOLID 兑换 UAH
15.47913068
1 SOLID 兑换 VES
Bs18.746988
1 SOLID 兑换 PKR
Rs102.4467756
1 SOLID 兑换 KZT
192.95796884
1 SOLID 兑换 THB
฿12.59724076
1 SOLID 兑换 TWD
NT$12.08996932
1 SOLID 兑换 CHF
Fr0.3308292
1 SOLID 兑换 HKD
HK$2.85615876
1 SOLID 兑换 MAD
.د.م3.71631468