SoliDefi 价格 (SOLFI)
今天 SoliDefi (SOLFI) 的实时价格为 0.00014504 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SOLFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
SoliDefi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 507.49 USD
- SoliDefi 当天价格变化为 +1.57%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SoliDefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，SoliDefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000003265。
在过去60天内，SoliDefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000325578。
在过去90天内，SoliDefi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00005879170055066956。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.57%
|30天
|$ +0.0000003265
|+0.23%
|60天
|$ -0.0000325578
|-22.44%
|90天
|$ +0.00005879170055066956
|+68.17%
SoliDefi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
+1.57%
-20.68%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
SoliDefi is a platform primarily focused on token security. It features a never-before-seen Solana Token/LP locker that pays out APY for locking LP tokens. The utility went live on launch, and most importantly solves a major Solana need while providing an incredible investment opportunity. The platform is set to rapidly expand with the success of the locker – and in light of the increased stability of $SOLFI's holders over time.
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|1 SOLFI 兑换 AUD
A$0.0002291632
|1 SOLFI 兑换 GBP
￡0.000116032
|1 SOLFI 兑换 EUR
€0.000137788
|1 SOLFI 兑换 USD
$0.00014504
|1 SOLFI 兑换 MYR
RM0.0006439776
|1 SOLFI 兑换 TRY
₺0.0051692256
|1 SOLFI 兑换 JPY
¥0.022618988
|1 SOLFI 兑换 RUB
₽0.014504
|1 SOLFI 兑换 INR
₹0.0125329064
|1 SOLFI 兑换 IDR
Rp2.3393545112
|1 SOLFI 兑换 PHP
₱0.0085080464
|1 SOLFI 兑换 EGP
￡E.0.0072940616
|1 SOLFI 兑换 BRL
R$0.0008571864
|1 SOLFI 兑换 CAD
C$0.0002074072
|1 SOLFI 兑换 BDT
৳0.017723888
|1 SOLFI 兑换 NGN
₦0.2259186552
|1 SOLFI 兑换 UAH
₴0.0060945808
|1 SOLFI 兑换 VES
Bs0.0079772
|1 SOLFI 兑换 PKR
Rs0.0404458544
|1 SOLFI 兑换 KZT
₸0.0755411832
|1 SOLFI 兑换 THB
฿0.0049270088
|1 SOLFI 兑换 TWD
NT$0.0047486096
|1 SOLFI 兑换 CHF
Fr0.000130536
|1 SOLFI 兑换 HKD
HK$0.0011284112
|1 SOLFI 兑换 MAD
.د.م0.0014504