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SolGoat 价格 (SOLGOAT)

USD

SolGoat (SOLGOAT) 实时价格图表

$0.00121729
$0.00121729$0.00121729
+0.30%(1D)

今天 SolGoat (SOLGOAT) 的价格

今天 SolGoat (SOLGOAT) 的实时价格为 0.00121617 USD。目前其市值为 $ 121.71K USD。SOLGOAT 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolGoat 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 63.09 USD
- SolGoat 当天价格变化为 +0.22%
- 其循环供应量为 100.00M USD

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SolGoat (SOLGOAT) 价格表现 USD

今天内，SolGoat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，SolGoat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002971728
在过去60天内，SolGoat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001746845
在过去90天内，SolGoat 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002983850136186669

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.22%
30天$ -0.0002971728-24.43%
60天$ -0.0001746845-14.36%
90天$ -0.0002983850136186669-19.70%

SolGoat (SOLGOAT) 价格分析

SolGoat 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00121168
$ 0.00121168$ 0.00121168

$ 0.00123252
$ 0.00123252$ 0.00123252

$ 0.16447
$ 0.16447$ 0.16447

-0.41%

+0.22%

+5.08%

SolGoat (SOLGOAT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 121.71K
$ 121.71K$ 121.71K

$ 63.09
$ 63.09$ 63.09

100.00M
100.00M 100.00M

什么是SolGoat (SOLGOAT)

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官网

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SOLGOAT 兑换为当地货币

1 SOLGOAT 兑换 AUD
A$0.0019580337
1 SOLGOAT 兑换 GBP
0.000972936
1 SOLGOAT 兑换 EUR
0.0011796849
1 SOLGOAT 兑换 USD
$0.00121617
1 SOLGOAT 兑换 MYR
RM0.0054362799
1 SOLGOAT 兑换 TRY
0.042930801
1 SOLGOAT 兑换 JPY
¥0.1911211155
1 SOLGOAT 兑换 RUB
0.13499487
1 SOLGOAT 兑换 INR
0.1042744158
1 SOLGOAT 兑换 IDR
Rp19.6156424151
1 SOLGOAT 兑换 PHP
0.0705500217
1 SOLGOAT 兑换 EGP
￡E.0.0617449509
1 SOLGOAT 兑换 BRL
R$0.0075159306
1 SOLGOAT 兑换 CAD
C$0.0017512848
1 SOLGOAT 兑换 BDT
0.145332315
1 SOLGOAT 兑换 NGN
1.8797001903
1 SOLGOAT 兑换 UAH
0.0512129187
1 SOLGOAT 兑换 VES
Bs0.06202467
1 SOLGOAT 兑换 PKR
Rs0.338946579
1 SOLGOAT 兑换 KZT
0.6384041181
1 SOLGOAT 兑换 THB
฿0.0417997629
1 SOLGOAT 兑换 TWD
NT$0.0399998313
1 SOLGOAT 兑换 CHF
Fr0.0011067147
1 SOLGOAT 兑换 HKD
HK$0.0094496409
1 SOLGOAT 兑换 MAD
.د.م0.0122954787