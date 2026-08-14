Solgirl 今日价格

Solgirl (SG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.65%。当前 SG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SG。

Solgirl 目前市值在 $ 14,708.34 排名第 #-，流通供应量为 588.00M SG。过去 24 小时内，SG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SG 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +12.02%。过去一天，总交易量达到 --。

Solgirl（SG）市场信息

市值 $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.71K$ 14.71K $ 14.71K 流通量 588.00M 588.00M 588.00M 总供应量 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

Solgirl 的当前市值为 $ 14.71K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SG 的流通量为 588.00M，总供应量是 587998299.409073，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.71K。