SolFarm 价格 (SFARM)
今天 SolFarm (SFARM) 的实时价格为 0.061945 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SFARM 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolFarm 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.83 USD
- SolFarm 当天价格变化为 -3.64%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，SolFarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00234456183607124。
在过去30天内，SolFarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0162929535。
在过去60天内，SolFarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0022638915。
在过去90天内，SolFarm 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01541816255442438。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00234456183607124
|-3.64%
|30天
|$ +0.0162929535
|+26.30%
|60天
|$ +0.0022638915
|+3.65%
|90天
|$ +0.01541816255442438
|+33.14%
SolFarm 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.91%
-3.64%
+25.88%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SFARM 兑换 AUD
A$0.0978731
|1 SFARM 兑换 GBP
￡0.049556
|1 SFARM 兑换 EUR
€0.05884775
|1 SFARM 兑换 USD
$0.061945
|1 SFARM 兑换 MYR
RM0.27069965
|1 SFARM 兑换 TRY
₺2.2077198
|1 SFARM 兑换 JPY
¥9.66527835
|1 SFARM 兑换 RUB
₽6.05264595
|1 SFARM 兑换 INR
₹5.3384201
|1 SFARM 兑换 IDR
Rp999.11276335
|1 SFARM 兑换 PHP
₱3.60829625
|1 SFARM 兑换 EGP
￡E.3.11273625
|1 SFARM 兑换 BRL
R$0.36609495
|1 SFARM 兑换 CAD
C$0.08858135
|1 SFARM 兑换 BDT
৳7.55667055
|1 SFARM 兑换 NGN
₦96.48739035
|1 SFARM 兑换 UAH
₴2.5967344
|1 SFARM 兑换 VES
Bs3.46892
|1 SFARM 兑换 PKR
Rs17.24982415
|1 SFARM 兑换 KZT
₸32.09556285
|1 SFARM 兑换 THB
฿2.0788742
|1 SFARM 兑换 TWD
NT$2.0280793
|1 SFARM 兑换 CHF
Fr0.0557505
|1 SFARM 兑换 HKD
HK$0.4819321
|1 SFARM 兑换 MAD
.د.م0.61759165