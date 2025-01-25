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SolCard 价格 (SOLC)

USD

SolCard (SOLC) 实时价格图表

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今天 SolCard (SOLC) 的价格

今天 SolCard (SOLC) 的实时价格为 0.03258164 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。SOLC 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolCard 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 119.10K USD
- SolCard 当天价格变化为 +1.52%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SolCard (SOLC) 价格表现 USD

今天内，SolCard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00048717
在过去30天内，SolCard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0072312669
在过去60天内，SolCard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0043348633
在过去90天内，SolCard 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000570094409178994

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00048717+1.52%
30天$ +0.0072312669+22.19%
60天$ +0.0043348633+13.30%
90天$ +0.000570094409178994+1.78%

SolCard (SOLC) 价格分析

SolCard 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02746363
$ 0.02746363$ 0.02746363

$ 0.03481477
$ 0.03481477$ 0.03481477

$ 0.376176
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+0.62%

+1.52%

-12.52%

SolCard (SOLC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 119.10K
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什么是SolCard (SOLC)

SolCard is the No-KYC Solana card for all your financial needs.

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SolCard (SOLC) 资源

官网

大家还在问：关于 SolCard (SOLC) 的其他问题

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SOLC 兑换为当地货币

1 SOLC 兑换 AUD
A$0.0514789912
1 SOLC 兑换 GBP
0.026065312
1 SOLC 兑换 EUR
0.030952558
1 SOLC 兑换 USD
$0.03258164
1 SOLC 兑换 MYR
RM0.1423817668
1 SOLC 兑换 TRY
1.1612096496
1 SOLC 兑换 JPY
¥5.0837132892
1 SOLC 兑换 RUB
3.1835520444
1 SOLC 兑换 INR
2.8078857352
1 SOLC 兑换 IDR
Rp525.5102490092
1 SOLC 兑换 PHP
1.89788053
1 SOLC 兑换 EGP
￡E.1.63722741
1 SOLC 兑换 BRL
R$0.1925574924
1 SOLC 兑换 CAD
C$0.0465917452
1 SOLC 兑换 BDT
3.9746342636
1 SOLC 兑换 NGN
50.7501399132
1 SOLC 兑换 UAH
1.3658223488
1 SOLC 兑换 VES
Bs1.82457184
1 SOLC 兑换 PKR
Rs9.0730092908
1 SOLC 兑换 KZT
16.8815251332
1 SOLC 兑换 THB
฿1.0934398384
1 SOLC 兑换 TWD
NT$1.0667228936
1 SOLC 兑换 CHF
Fr0.029323476
1 SOLC 兑换 HKD
HK$0.2534851592
1 SOLC 兑换 MAD
.د.م0.3248389508