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SolBook 价格 (BOOK)

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SolBook (BOOK) 实时价格图表

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+24.70%(1D)

今天 SolBook (BOOK) 的价格

今天 SolBook (BOOK) 的实时价格为 0.00740804 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BOOK 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolBook 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.25K USD
- SolBook 当天价格变化为 +25.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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SolBook (BOOK) 价格表现 USD

今天内，SolBook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00152094
在过去30天内，SolBook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0026090324
在过去60天内，SolBook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000419443
在过去90天内，SolBook 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00176067623132552

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00152094+25.84%
30天$ +0.0026090324+35.22%
60天$ -0.0000419443-0.56%
90天$ -0.00176067623132552-19.20%

SolBook (BOOK) 价格分析

SolBook 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00587302
$ 0.00587302$ 0.00587302

$ 0.00985653
$ 0.00985653$ 0.00985653

$ 0.436891
$ 0.436891$ 0.436891

+0.72%

+25.84%

+29.58%

SolBook (BOOK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 32.25K
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什么是SolBook (BOOK)

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SolBook (BOOK) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 SolBook (BOOK) 的其他问题

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BOOK 兑换为当地货币

1 BOOK 兑换 AUD
A$0.0117047032
1 BOOK 兑换 GBP
0.005926432
1 BOOK 兑换 EUR
0.007037638
1 BOOK 兑换 USD
$0.00740804
1 BOOK 兑换 MYR
RM0.0323731348
1 BOOK 兑换 TRY
0.2640225456
1 BOOK 兑换 JPY
¥1.1558764812
1 BOOK 兑换 RUB
0.7238395884
1 BOOK 兑换 INR
0.6384248872
1 BOOK 兑换 IDR
Rp119.4844994012
1 BOOK 兑换 PHP
0.43151833
1 BOOK 兑换 EGP
￡E.0.37225401
1 BOOK 兑换 BRL
R$0.0437815164
1 BOOK 兑换 CAD
C$0.0105934972
1 BOOK 兑换 BDT
0.9037067996
1 BOOK 兑换 NGN
11.5389853452
1 BOOK 兑换 UAH
0.3105450368
1 BOOK 兑换 VES
Bs0.41485024
1 BOOK 兑换 PKR
Rs2.0629168988
1 BOOK 兑换 KZT
3.8383277652
1 BOOK 兑换 THB
฿0.2486138224
1 BOOK 兑换 TWD
NT$0.2425392296
1 BOOK 兑换 CHF
Fr0.006667236
1 BOOK 兑换 HKD
HK$0.0576345512
1 BOOK 兑换 MAD
.د.م0.0738581588