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SolanaHub staked SOL 价格 (HUBSOL)

USD

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 实时价格图表

$222.53
$222.53$222.53
+9.60%(1D)

今天 SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 的价格

今天 SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 的实时价格为 222.48 USD。目前其市值为 $ 18.63M USD。HUBSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolanaHub staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 600.31K USD
- SolanaHub staked SOL 当天价格变化为 +9.67%
- 其循环供应量为 83.73K USD

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SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 价格表现 USD

今天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.62
在过去30天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.1861065840
在过去60天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +65.6189631360
在过去90天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +74.9606259995659

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +19.62+9.67%
30天$ -15.1861065840-6.82%
60天$ +65.6189631360+29.49%
90天$ +74.9606259995659+50.81%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 价格分析

SolanaHub staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 202.45
$ 202.45$ 202.45

$ 224.0
$ 224.0$ 224.0

$ 279.46
$ 279.46$ 279.46

-0.46%

+9.67%

+10.23%

SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 18.63M
$ 18.63M$ 18.63M

$ 600.31K
$ 600.31K$ 600.31K

83.73K
83.73K 83.73K

什么是SolanaHub staked SOL (HUBSOL)

a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users

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SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 资源

官网

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HUBSOL 兑换为当地货币

1 HUBSOL 兑换 AUD
A$358.1928
1 HUBSOL 兑换 GBP
177.984
1 HUBSOL 兑换 EUR
213.5808
1 HUBSOL 兑换 USD
$222.48
1 HUBSOL 兑换 MYR
RM994.4856
1 HUBSOL 兑换 TRY
7,855.7688
1 HUBSOL 兑换 JPY
¥34,920.4608
1 HUBSOL 兑换 RUB
24,804.2952
1 HUBSOL 兑换 INR
19,079.8848
1 HUBSOL 兑换 IDR
Rp3,588,386.5944
1 HUBSOL 兑换 PHP
12,881.592
1 HUBSOL 兑换 EGP
￡E.11,297.5344
1 HUBSOL 兑换 BRL
R$1,381.6008
1 HUBSOL 兑换 CAD
C$320.3712
1 HUBSOL 兑换 BDT
26,586.36
1 HUBSOL 兑换 NGN
343,862.8632
1 HUBSOL 兑换 UAH
9,368.6328
1 HUBSOL 兑换 VES
Bs11,346.48
1 HUBSOL 兑换 PKR
Rs62,005.176
1 HUBSOL 兑换 KZT
116,786.4264
1 HUBSOL 兑换 THB
฿7,624.3896
1 HUBSOL 兑换 TWD
NT$7,317.3672
1 HUBSOL 兑换 CHF
Fr200.232
1 HUBSOL 兑换 HKD
HK$1,728.6696
1 HUBSOL 兑换 MAD
.د.م2,249.2728