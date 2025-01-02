SolanaHub staked SOL 价格 (HUBSOL)
今天 SolanaHub staked SOL (HUBSOL) 的实时价格为 222.48 USD。目前其市值为 $ 18.63M USD。HUBSOL 兑换 USD 的价格为实时更新。
SolanaHub staked SOL 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 600.31K USD
- SolanaHub staked SOL 当天价格变化为 +9.67%
- 其循环供应量为 83.73K USD
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今天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +19.62。
在过去30天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15.1861065840。
在过去60天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +65.6189631360。
在过去90天内，SolanaHub staked SOL 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +74.9606259995659。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +19.62
|+9.67%
|30天
|$ -15.1861065840
|-6.82%
|60天
|$ +65.6189631360
|+29.49%
|90天
|$ +74.9606259995659
|+50.81%
SolanaHub staked SOL 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.46%
+9.67%
+10.23%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users
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|1 HUBSOL 兑换 AUD
A$358.1928
|1 HUBSOL 兑换 GBP
￡177.984
|1 HUBSOL 兑换 EUR
€213.5808
|1 HUBSOL 兑换 USD
$222.48
|1 HUBSOL 兑换 MYR
RM994.4856
|1 HUBSOL 兑换 TRY
₺7,855.7688
|1 HUBSOL 兑换 JPY
¥34,920.4608
|1 HUBSOL 兑换 RUB
₽24,804.2952
|1 HUBSOL 兑换 INR
₹19,079.8848
|1 HUBSOL 兑换 IDR
Rp3,588,386.5944
|1 HUBSOL 兑换 PHP
₱12,881.592
|1 HUBSOL 兑换 EGP
￡E.11,297.5344
|1 HUBSOL 兑换 BRL
R$1,381.6008
|1 HUBSOL 兑换 CAD
C$320.3712
|1 HUBSOL 兑换 BDT
৳26,586.36
|1 HUBSOL 兑换 NGN
₦343,862.8632
|1 HUBSOL 兑换 UAH
₴9,368.6328
|1 HUBSOL 兑换 VES
Bs11,346.48
|1 HUBSOL 兑换 PKR
Rs62,005.176
|1 HUBSOL 兑换 KZT
₸116,786.4264
|1 HUBSOL 兑换 THB
฿7,624.3896
|1 HUBSOL 兑换 TWD
NT$7,317.3672
|1 HUBSOL 兑换 CHF
Fr200.232
|1 HUBSOL 兑换 HKD
HK$1,728.6696
|1 HUBSOL 兑换 MAD
.د.م2,249.2728