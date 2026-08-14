solanaclawd 今日价格

solanaclawd (CLAWD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,08%。当前 CLAWD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CLAWD。

solanaclawd 目前市值在 $ 54.247 排名第 #-，流通供应量为 774,90M CLAWD。过去 24 小时内，CLAWD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CLAWD 在过去一小时内波动了 -%0,52，过去7 天内波动了 +%32,61。过去一天，总交易量达到 --。

solanaclawd（CLAWD）市场信息

市值 $ 54,25K$ 54,25K $ 54,25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 54,25K$ 54,25K $ 54,25K 流通量 774,90M 774,90M 774,90M 总供应量 774.903.825,504893 774.903.825,504893 774.903.825,504893

solanaclawd 的当前市值为 $ 54,25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CLAWD 的流通量为 774,90M，总供应量是 774903825.504893，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 54,25K。