Solana Swap 今日价格

Solana Swap (SOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.81%。当前 SOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOS。

Solana Swap 目前市值在 $ 152,662 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SOS。过去 24 小时内，SOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.69，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOS 在过去一小时内波动了 -0.01%，过去7 天内波动了 +3.60%。过去一天，总交易量达到 --。

Solana Swap（SOS）市场信息

市值 $ 152.66K$ 152.66K $ 152.66K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 152.66K$ 152.66K $ 152.66K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Solana Swap 的当前市值为 $ 152.66K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOS 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 152.66K。