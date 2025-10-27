Solana Stock Index（SSX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00104549 $ 0.00104549 $ 0.00104549 24H最低价 $ 0.00124212 $ 0.00124212 $ 0.00124212 24H最高价 24H最低价 $ 0.00104549$ 0.00104549 $ 0.00104549 24H最高价 $ 0.00124212$ 0.00124212 $ 0.00124212 历史最高 $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 最低价 $ 0.0006277$ 0.0006277 $ 0.0006277 涨跌幅（1H） -1.92% 涨跌幅（1D） +9.60% 漲跌幅（7D） +15.44% 漲跌幅（7D） +15.44%

Solana Stock Index（SSX）当前实时价格为 $0.00118337。过去 24 小时内，SSX 的交易价格在 $ 0.00104549 至 $ 0.00124212 之间波动，市场活跃度显著。SSX 的历史最高价为 $ 0.00575945，历史最低价为 $ 0.0006277。

从短期表现来看，SSX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.92%，过去 24 小时内变动为 +9.60%，过去 7 天内累计变动为 +15.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Solana Stock Index（SSX）市场信息

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 982.10M 982.10M 982.10M 总供应量 982,098,584.799377 982,098,584.799377 982,098,584.799377

Solana Stock Index 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SSX 的流通量为 982.10M，总供应量是 982098584.799377，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。